Lamine Yamal aparece em final de treinamento e faz festa com os torcedores do Barcelona

Em meio ao trabalho puxado no treino imposto pela comissão técnica do técnico Hansi Flick no retorno dos atletas da folga de Natal, uma presença inusitada, já no final dos trabalhos, mudou a rotina da atividade do elenco profissional. Lamine Yamal, que se recupera de lesão, entrou uniformizado no gramado e foi atender os torcedores que acompanharam a movimentação.

A jovem estrela, acompanhada de outros atletas que também estão entregues ao departamento médico, mudou o ambiente no campo. O que era um clima sério de trabalho passou a ter uma atmosfera festiva, principalmente quando o astro foi atender os pedidos de autógrafos e fotos.

Eleito o melhor jogador emergente do mundo no Globe Soccer Awards, Yamal vem fazendo tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão grau um no tornozelo direito. O treinador alemão espera contar com o atleta no início de janeiro.

A expectativa é que o atacante esteja à disposição para disputar a Supercopa da Espanha. A competição está agendada para acontecer entre os dias 8 e 12 do primeiro mês de 2025.

O Barcelona, aliás, vem sentindo a falta do atleta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe catalã perdeu a liderança do Campeonato Espanhol e agora ocupa a terceira colocação na classificação com 38 pontos. O Atlético de Madrid lidera a tabela (41), seguido do Real Madrid (40).