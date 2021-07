‘Lamentei a separação’, diz Otávio Mesquista sobre término de casamento

Otávio Mesquita comentou, em entrevista para a Quem, sobre o término de seu casamento de 12 anos com Melissa Wilman no final de 2019.

“Cometi erros porque estava mentalmente doente. Tive discussões e brigas com a minha ex-mulher e ela não entendeu”, disse o apresentador.

Por causa da pandemia da Covid-19, Otávio pediu para a ex-mulher e o filho do casal continuarem morando na mesma casa do apresentador, mas eles devem se mudar neste mês de julho. “Pedi pare que ela ficasse em casa para a gente ficar com o nosso filho. Não foi fácil a convivência. Tivemos algumas discussões, mas depois ficou tudo de boa. Não queria separar, mas o tempo fez com que o sentimento voasse. Lamentei a separação. Não é fácil para um homem de mais de 60 anos terminar um casamento, ainda mais quando não teve traição”, disse Otávio.

O apresentador disse que a amizade continua e que mantém a amizade com suas ex-mulheres. “Nunca fiz nada de errado. Sempre fui ético e correto”, afirmou.

