LaLiga e o mundo do futebol se preparam para o primeiro ‘El Clásico’ da temporada As estrelas de ataque Ansu Fati, Memphis, Karim Benzema e Vinicius Jr vão liderar as linhas no tão esperado retorno do ElClasico em Camp Nou

O primeiro ElClásico da temporada está chegando, com o FC Barcelona definido para enfrentar o Real Madrid em Camp Nou neste domingo às 11h15. Notavelmente, este será o primeiro encontro há muito esperado entre essas equipes com torcedores nas arquibancadas desde o início da pandemia do coronavírus, desde que Vinicius e Mariano marcaram os gols na vitória blanca por 2 a 0 em março de 2020.

O Real Madrid chega a este encontro com duas vitórias consecutivas no ElClasico. O primeiro foi quase exatamente atrás, vencendo por 3 a 1 em no Camp Nou vazio em outubro de 2020. Depois que Fede Valverde e Ansu Fati produziram celebrações nos primeiros 10 minutos, gols de Sergio Ramos e Luka Modrić deram a vitória ao Real.

Seis meses depois, eles se encontraram novamente sob uma chuva torrencial no Estádio Alfredo Di Stefano, com o Real Madrid vencendo uma emocionante batalha por 2 a 1, já que os gols de Karim Benzema e Toni Kroos no primeiro tempo foram demais para os blaugrana, mesmo que tenham recuperado Óscar Mingueza e empurrou para o empate até o minuto final.

Fati e Memphis x Vinícius e Benzema

Barcelona e Real Madrid serão liderados por Ansu Fati & Memphis Depay e Vinícius & Karim Benzema, respectivamente. Os quatro começaram a atual temporada da LaLiga como uma casa em chamas, provando estar entre o grupo de elite de atacantes do futebol mundial no momento. Memphis já marcou quatro gols em sua primeira temporada no futebol espanhol, enquanto Vinicius marcou cinco e eliminou quaisquer dúvidas sobre suas reivindicações por uma vaga titular ao lado de Carlo Ancelotti. Karim Benzema marcou nove em apenas oito jogos, sem mostrar sinais de abrandamento, enquanto Ansu Fati deslumbrou imediatamente após o regresso de uma lesão de longa duração, com grandes gols no Levante e no Valência em apenas algumas semanas. Quando a partida de domingo chegar, o jovem de 18 anos estará perto de sua plena forma e tentará deixar sua marca no jogo.

Problemas de lesão no Barça

Todos os sinais apontam para a impossibilidade de Koeman ter três jogadores importantes neste fim de semana. Pedri, que recentemente assinou um novo contrato de longo prazo em Camp Nou até 2026, está sofrendo com uma lesão persistente na coxa e não será levado para o jogo – sensatamente, considerando o número de jogos ele jogou no ano passado e o fato de ter jogado durante o verão, primeiro na Euro 2020 e depois nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Também devem ficar de fora o zagueiro-central Ronald Araujo, que contraiu uma lesão no tendão da coxa em uma missão internacional pelo Uruguai, e Ousmane Dembele, que voltou aos treinos, mas ainda não jogou nesta temporada após uma cirurgia.

18 anos depois, o reencontro dos técnicos

Fique de olho na luta tática neste domingo. Ronald Koeman já experimentou diferentes sistemas nesta campanha, oscilando entre os tradicionais 4-3-3, 3-1-4-2 e 3-4-2-1 do Barça. Carlo Ancelotti, por sua vez, implementou um estilo de futebol mais ofensivo desde que assumiu o cargo de Real Madrid no verão – e Los Blancos marcaram os gols para justificar sua decisão.

O holandês e o italiano têm alguns paralelos com suas carreiras. Ambos ganharam a Champions League como jogadores e títulos de liga com vários clubes como treinadores. Eles se encontraram em uma ocasião durante seus dias de jogo em um empate sem gols entre Holanda e Itália em 1990, e depois se enfrentaram quatro vezes como treinadores quando Ajax e AC Milan se enfrentaram em duas temporadas consecutivas Champions em 2002/03. e 2003/04. Um empate e três vitórias no AC Milan significam que Koeman ainda está em busca de sua primeira vitória como técnico sobre Ancelotti, e onde melhor para quebrar esse mal desempenho do que no ElClasico, o maior jogo de clubes do futebol mundial.

ElClasico 183 em LaLiga

O jogo deste domingo será o 183º confronto entre esses dois clubes da primeira divisão da Espanha, com Barcelona e Real Madrid se enfrentando em todas as 90 temporadas da LaLiga Santander até o momento, e nenhuma das equipes foi rebaixada da primeira divisão do país (são os únicos, junto do Athletic Club).

O Real Madrid lidera o recorde geral graças às suas três vitórias recentes, tendo agora vencido 75 dos 182 jogos da liga anteriores, enquanto o Barça triunfou 72 vezes ao lado de 35 empates. Dizer que essa rivalidade foi equilibrada ao longo dos anos seria um eufemismo.

ElClasico acontecerá no domingo, 24, às 11h15 na ESPN Brasil e na plataforma de streaming Star+.





