Lakers vencem Heat por 102 a 96 e fazem 3 a 1 na série final da NBA

A equipe do Los Angeles Lakers venceu nesta terça-feira o Miami Heat por 102 e 96, fazendo 3 a 1 na série final da NBA, ficando a uma vitória do título, que pode vir na sexta-feira.

Após a derrota inesperada de domingo para um Heat enfraquecido por lesões, o time de Los Angeles contou mais uma vez com uma noite inspirada de suas estrelas LeBron James, que terminou com 28 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, e Anthony Davis, com 22 pontos e 9 rebotes, para chegar à terceira vitória na decisão.

Para o confronto desta terça, o Miami teve a volta de Bam Adebayo, recuperado de lesão, ao contrário do companheiro Goran Dragic, e o pivô ajudou a manter o duelo equilibrado, mas o experiente Lakers terminou na reta final deste confronto com uma cesta de três pontas do ala pivô Davis quando faltavam 40 segundos para o fim.

Jimmy Butler, o herói da vitória de domingo, terminou com 22 pontos, 10 rebotes e 9 assistências, e Adebayo com 15 pontos e 7 rebotes.

O quinto jogo, no qual o Lakers pode chegar ao 17º título da NBA (igualando o recorde do Boston Celtics), será disputado na sexta-feira no complexo esportivo da Disney World, em Orlando, Flórida.

– Calendário dos jogos das finais:

Quarta-feira, 30 de setembro: Los Angeles Lakers 111 – 98 Miami Heat

Sexta-feira, 2 de outubro: Los Angeles Lakers 124 – 114 Miami Heat

Domingo, 4 de outubro: Miami Heat 115 – 104 Los Angeles Lakers

Terça-feira, 6 de outubro: Miami Heat 96 – 102 Los Angeles Lakers

Sexta-feira, 9 de outubro: Los Angeles Lakers x Miami Heat

Domingo, 11 de outubro: Miami Heat x Los Angeles Lakers (se necessário)

Terça-feira, 13 de outubro: Los Angeles Lakers x Miami Heat (se necessário)

gbv/gfe

