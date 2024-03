Lakers superam marca de 37 anos, derrubam forte ataque dos Pacers e vencem a 3ª seguida na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 9:06 Para compartilhar:

Às vésperas do início da pós-temporada da NBA, o Los Angeles Lakers mostrou força na noite deste domingo ao derrubar o poderoso ataque do Indiana Pacers. Em casa, o time da Califórnia superou marca de 37 anos com sua grande pontuação ao vencer o duelo pelo incrível placar de 150 a 145 – o jogo não contou com prorrogação.

Os Lakers não marcavam tantos pontos numa única partida desde 1987. No dia 2 de janeiro daquele ano, a equipe de Los Angeles superou o Phoenix Suns por 155 a 118. O time acabou ficando com o título naquela temporada. Na atual, a situação é diferente: os Lakers ainda buscam confirmar a vaga na pós-temporada.

A boa vitória deste domingo ajudou neste objetivo. A terceira vitória consecutiva contou com domínio dos Lakers apesar de enfrentar o melhor ataque da temporada regular até agora. Além disso, o time da casa contou com o desfalque de D’Angelo Russell, um dos destaques do time neste campeonato.

Anthony Davis liderou os anfitriões com um “double-double” de 36 pontos e 16 rebotes. LeBron James seguiu pelo mesmo caminho: 26 pontos e 10 assistências. E Austin Reaves contribuiu com 25 pontos e oito assistências. Pelos Pacers, o destaque foi Pascal Siakam, autor de 36 pontos e 12 rebotes.

“Jogamos contra eles (na final da NBA Cup) e sabíamos que teríamos pela frente um ataque muito poderoso. Eles nunca desistem não importa o que aconteça em quadra. Então, foi uma grande vitória para nós”, avaliou LeBron James, em referência ao triunfo dos Lakers naquela decisão, na primeira metade da temporada.

Ainda com chances de entrar diretamente nos playoffs, os Lakers ocupam o nono lugar da tabela da Conferência Oeste no momento, dentro da zona de classificação para o play-in, a repescagem para entrar nos playoffs, com retrospecto de 39 vitórias e 32 derrotas. Os Pacers estão em sexto lugar no Leste, com 40/32, mas ainda não se garantiram nos playoffs.

Na disputa com o próprio Los Angeles Lakers, por uma vaga no mata-mata da Conferência Oeste, o Golden State Warriors se complicou neste domingo. Fora de casa, perdeu para o Minnesota Timberwolves por 114 a 110. A segunda derrota seguida dos Warriors teve Stephen Curry como protagonista e cestinha, com 31 pontos.

Mas, do outro lado, os Timberwolves contaram com brilho individual e coletivo, a começar por Anthony Edwards (23 pontos, oito assistências e seis rebotes), Rudy Gobert (17 pontos e 12 rebotes) e Naz Reid (20 pontos e 12 rebotes). Em terceiro lugar no Oeste, os Timberwolves ainda buscam confirmar a vaga nos playoffs, com 49/22. Os Warriors aparecem em 10º, com 36/34.

A rodada de domingo também contou com um duelo entre rivais do topo das tabelas. Segundo colocado do Leste, o Milwaukee Bucks levou a melhor sobre o Oklahoma City Thunder por 118 a 93, diante de sua torcida. O resultado derrubou o Thunder da liderança para o segundo lugar no Oeste.

Como de costume, o grego Giannis Antetokounmpo comandou os Bucks, com 30 pontos e 19 rebotes. Khris Middleton obteve o segundo “triple-double” de sua carreira, com 11 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Do outro lado, Josh Giddey foi a referência do Thunder, com 19 pontos, nove rebotes e oito assistências.

Os Bucks também buscam confirmar a vaga nos playoffs (já está garantido ao menos no play-in), com retrospecto de 46/25. O Thunder exibe 49/21.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 101 x 114 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 107 x 121 Philadelphia 76ers

Miami Heat 121 x 84 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 118 x 93 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 114 x 110 Golden State Warriors





Los Angeles Lakers 150 x 145 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

New York Knicks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Washington Wizards

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers





Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

