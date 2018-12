Lakers supera o Warriors na rodada de Natal da NBA, mas perde LeBron por lesão

O Los Angeles Lakers mostrou sua força na rodada de Natal da NBA, ao derrotar com facilidade o poderoso Golden State Warriors na terça-feira, por 127 a 101. Mas os motivos para comemorar acabam aí. Isso porque a equipe californiana perdeu seu principal jogador, o astro LeBron James, por lesão.

Com quase oito minutos restantes no cronômetro do terceiro quarto, LeBron se jogou no chão para salvar uma bola e acusou dores na virilha. O astro até tentou seguir em quadra, mas precisou ser substituído e não retornou ao confronto. Conhecido por seu físico privilegiado e por praticamente não se lesionar na carreira, ele não escondeu a chateação com o ocorrido.

“Eu tenho muito orgulho por sempre estar atuando. Por isso fiquei tão irritado por não poder voltar ao jogo. Mais do que nada, é sobre estar disponível para meus companheiros, para minha comissão técnica. Isto é algo que levo como pessoal. Espero que não seja nada grave”, declarou após a partida.

Ao menos na terça, porém, a ausência de LeBron não foi sentida pelo Lakers. Ele terminou com 17 pontos e 13 rebotes, enquanto Kyle Kuzma marcou 19 pontos e Ivica Zubac, 18. Pelo Warriors, Kevin Durant anotou 21 pontos, mas acertando somente cinco dos 13 arremessos que tentou, enquanto Stephen Curry marcou 15, com cinco chutes certos em 17 tentados.

Apesar do resultado, o Warriors segue na vice-liderança do Oeste, com 23 triunfos em 35 partidas disputadas, atrás somente do Denver Nuggets. Já o Lakers é o quarto colocado da mesma conferência, com 20 vitórias em 34 jogos.

Em confronto de dois dos favoritos ao título do Leste, Boston Celtics e Philadelphia 76ers fizeram o jogo mais disputado da rodada de Natal. E quem levou a melhor foi o Celtics, que fez a festa da torcida da casa ao derrotar o adversário por 121 a 114, na prorrogação.

O armador Kyrie Irving foi o grande destaque do duelo, anotando 40 pontos, inclusive os dois a 20 segundos para o fim do tempo normal que garantiram a prorrogação. Jayson Tatum e Marcus Morris ainda contribuíram com 23 pontos cada. Pelo 76ers, destaque para os 34 pontos e 16 rebotes de Joel Embiid e os 24 pontos de Jimmy Butler.

Foi o 20.º triunfo do Celtics, que ocupa a quinta colocação do Leste, apenas uma atrás do próprio 76ers, que somou a 13 derrota em 35 jogos disputados.

Voltando para o Oeste, o Utah Jazz deixou a má fase para trás e derrotou o Portland Trail Blazers por 117 a 96, em casa. Este foi apenas o 17.º triunfo do time de Salt Lake City, 11.º colocado da conferência, enquanto o Blazers tem 19 e é o sexto, dentro da zona de playoffs.

A tranquila vitória do Jazz foi comandada por Donovan Mitchell, autor de 19 pontos, e Rudy Gobert, que marcou 18 e pegou 14 rebotes. O cestinha da partida, porém, saiu do lado do Blazers: o armador Damian Lillard, com 20 pontos.

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Detroit Pistons x Washington Wizards

Orlando Magic x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Miami Heat x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings