Lakers atropelam Heat e voltam a ser campeões da NBA após dez anos

A equipe do Los Angeles Lakers venceu neste domingo o Miami Heat por 106 a 93, fazendo 4 a 2 na série final da NBA, conquistando assim seu 17º título da liga americana de basquete com uma atuação de gala LeBron James, eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) das Finais.

Com esta vitória, a franquia da Califórnia igualou o recorde histórico de campeonatos do Boston Celtics.

LeBron James somou um triplo-duplo, 28 pontos, 14 rebotes e 10 assistências e, aos 35 anos, conseguiu o quarto título de sua carreira, cumprindo a promessa de levar a equipe da Califórnia ao topo do campeonato da NBA, o que não acontecia desde 2010, e homenagear o falecido Kobe Bryant.

“Nós só queremos nosso respeito. Rob (Pelinka, técnico) quer seu respeito, o técnico (Frank) Vogel quer seu respeito, a organização quer seu respeito … e eu quero meu maldito respeito também”, disse James desafiadoramente com o prêmio de MVP na mão, quando ainda estava na quadra do complexo esportivo da Disney World, em Orlando, Flórida.

O armador, que teve uma média de 29,8 pontos, 11,8 rebotes e 8,5 assistências nos seis jogos dessas finais, também recebeu este prêmio nas outras três finais que venceu com o Miami Heat (2012 e 2013) e Cleveland Cavaliers (2016).

“Significa muito representar esta franquia. Quando cheguei disse à Jeanie (Buss, proprietária dos Lakers) que queria colocar este time no lugar que ele merecia. É um sentimento incrível”, recordou James, que está há duas temporadas na equipe da cidade de Los Angeles.

Com o ala Jimmy Butler -12 pontos, 7 rebotes e 8 assistências – e o resto do Heat exaustos após a vitória heroica de sexta-feira, os Lakers voltaram a vencer com uma exibição no primeiro tempo que levou para o intervalo uma vantagem de 28 pontos (64-36).

O Miami, a grande surpresa dos playoffs ao chegar à série final, sonhava forçar o sétimo e último jogo e para isso recuperou o armador Goran Dragic, que sofreu uma lesão no pé esquerdo na partida que abriu a série decisiva.

Mas desde o primeiro minuto era possível perceber que os jogadores da equipe da Flórida estavam mais cansados do que os adversários.

Sua grande estrela, Jimmy Butler, havia sido decisivo na sexta-feira com um triplo-duplo com 35 pontos, mas ao custo de ficar em quadra praticamente durante todo o confronto passado, neste domingo ele mal conseguiu alcançar 12 pontos, 7 rebotes e 8 assistências.

O pivô Bam Adebayo, que esteve fora de dois jogos da final por conta de uma lesão no pescoço, foi o maior cestinha do Heat com 25 pontos e 10 rebotes, mas não conseguiu repetir as atuações dos playoffs diante do Boston Celtics.

A um minuto do fim do primeiro quarto, e perdendo por 25-19, o técnico Erik Spoelstra colocou Dragic em quadra em busca de uma virada, mas o esloveno esteve fora de ritmo durante todo o jogo, terminando com 5 pontos em 19 minutos.

Por outro lado, a equipe do Lakers foi um furacão no primeiro tempo com um imparável LeBron James atacando a cesta e seus companheiros recuperando a inspiração perdida, incluindo Kentavious Caldwell-Pope (17 pontos) e Danny Green (11), que errou o arremesso de três pontos que poderia ter dado o título ao time na sexta-feira.

– Heat cansado –

Em busca desse maior dinamismo no ataque titular, o técnico Frank Vogel substituiu o veterano pivô Dwight Howard pelo armador Alex Caruso, embora a surpresa partisse do armador substituto, Rajon Rondo.

Aos 34 anos, ele repetiu o nível de jogo que apresentava em seu auge com o Boston Celtics com 13 pontos sem falhas (6/6) no primeiro tempo.

Pela primeira vez, o Heat era um time sem garras e instinto competitivo, suas marcas nestes playoffs da Disney World, nos quais eliminou favoritos como o Milwaukee Bucks do MVP Giannis Antetokounmpo e o Celtics.

Anulado por Butler em um duelo pessoal memorável na sexta-feira, LeBron James continuou pisando fundo no acelerador no jogo 6 e mostrando sua superioridade diante de seu ex-time, com seus companheiros comemorando várias de suas cestas naquadra.

‘King James’ somou seu 28º triplo-duplo nas finais, apenas dois atrás do líder nesta categoria, o lendário Earvin ‘Magic’ Johnson.

Outro mito da NBA, Pat Riley, ex-técnico do Lakers e arquiteto de vários times campeões do Miami, observava tristemente das arquibancadas enquanto seus jogadores continuavam a competir com dignidade e buscavam o resultado nos minutos finais.

“Aconteça o que acontecer no futuro, vamos lembrar essa experiência para o resto de nossas vidas”, disse o treinador do Heat, Erik Spoelstra.

“Não quero tirar nada do Lakers, eles jogaram muito bem, especialmente esta noite.”

A vitória do Lakers fecha dois meses e meio de competição em condições de isolamento no complexo esportivo Disney World, onde a NBA conseguiu coroar um campeão a salvo da pandemia do coronavírus.

gbv/gfe/lca

Veja também