Laís Nunes se classifica à final de torneio de wrestling na Romênia

A brasileira Laís Nunes se classificou nesta sexta-feira (29) à final do estilo livre, categoria até 62 quilos, do Torneio Internacional da Romênia, na capital Bucareste. A luta valendo a medalha de ouro será contra a alemã Luisa Niemesch, neste sábado (30), entre 13h e 14h30 (horário de Brasília). A competição serve de preparatório para o Mundial em Belgrado (Sérvia), com início em 10 de setembro.







Laís Nunes @laiswrestling faz 2 a 1 sobre Bilyana Dudova e garante vaga na final da Torneio Internacional da Romênia. A brasileira retorna aos tapetes neste sábado para disputar a medalha de ouro!#cbw#timebrasil pic.twitter.com/SPbEvMnn5m — CBW Brasil Wrestling (@CBW_Oficial) July 29, 2022

Número três no ranking mundial, Laís Nunes estreou na fase de quartas de final com vitória acachapante sobre a francesa Iris Thiebaux, por 10 a 0. Depois, na semi, a brasileira derrotou por 2 a 1 a búlgara Bilyana Dudov.

Atleta olímpica na Rio 2016 e Tóquio 2020, Laís vem somando bons resultados antes do Mundial. Nas duas últimas semanas faturou prata no Ranking Séries da Tunísia e bronze no Aberto da Polônia.