Laís Caldas faz cirurgia para remover excesso de pele nas pálpebras: ‘Não é olho caído’

Laís Caldas revelou, nesta segunda-feira (01), ter feito uma cirurgia para correção do excesso de pele (ptose) que tinha na pele. A ex-BBB foi submetida a uma cirurgia chamada blefaroplastia. “As rugas e flacidez embaixo dos olhos me incomodavam muito, e o excesso de pele da pálpebra superior direita também”, contou.







A médica relembrou as piadas que fizeram com a sua aparência enquanto estava no BBB22. “Não era o ‘olho caído’, ‘olho de peixe morto’, como algumas pessoas usaram enquanto eu estava dentro do BBB. Isso não é o termo correto, é um bullying que as pessoas praticam com quem tem ptose. Mas não fiz a cirurgia por causa disso. Aproveitei que ia fazer e fiz tudo”.

A dermatologista aproveitou para devolver a alfinetada que Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, deu enquanto ela estava confinada. “Para os haters e essa pessoa famosa que não lembra meu nome, agora aprende na marra ou vai ter que fazer bullying com outro adjetivo. Porque olho caído, querida, já não vai rolar mais”, declarou a sister.

Laís exaltou ainda, a importância de Gustavo Marsengo, seu ex-colega de confinamento e agora namorado, no processo.”Está cuidando de mim que vocês não estão entendendo. Pinga colírio, lembra dos remédios, me ajuda com tudo aqui em casa. Só me apaixonei ainda mais! Mais companheiro do que ele não existe. Te amo, amor”, disse.