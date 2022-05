Laís Caldas fala sobre procedimentos estéticos: ‘Ainda não mexi no meu rosto’

Laís Caldas, participante do Big Brother Brasil 2022, ainda não realizou nenhum procedimento no rosto desde que saiu do reality show da Globo, ao contrário de seus amigos de confinamento. Em entrevista para Quem, a médica conta que lidou bem com as críticas enquanto estava dentro da casa porque sabe que as fotos usadas no “antes e depois” não tinham parâmetros válidos.





“Estou tranquila em relação às críticas porque a comparação que eles faziam não era com a realidade. Pegavam fotos em que eu aparecia maquiada aqui fora e, que eu já tinha feito harmonização até, e comparavam com foto minha de quando eu acabava de acordar na casa, toda inchada. Lá em casa, nossa rotina de alimentação e treinos, é diferente. Não só eu, como outros participantes, ficamos um pouco inchados. Então, as fotos que eles usavam para fazer as comparações, para mim, não servem como parâmetro. Por isso, estou tranquila em relação a isso e recebi superbem as críticas. Quem me vê pessoalmente vê a realidade”, explica ela, que não pretende abandonar os procedimentos estéticos.

“Já tinha feito antes de entrar na casa. Eu faço botox preventivo, de seis em seis meses ou de oito em oito meses. É algo que dura bastante em mim. E em relação ao preenchimento, faço quando acho necessário. Ainda não mexi no rosto desde que saí do BBB e nem pretendo mexer. Mas quando estiver faltando uma coisinha, coloco sim. Vou continuar fazendo. Mas gosto do resultado natural.”