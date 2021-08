Lágrimas e emoção: Narração de Jader Rocha em ouro de Isaquias Queiroz comove brasileiros Brasileiro dominou o C1 1000m masculino da canoagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica

O sábado histórico de Isaquias Queiroz contou com a narração emocionante de Jader Rocha, do SporTV. Ouro olímpico na canoagem pela primeira vez, a conquista do baiano comoveu o narrador, que deixou transparecer durante todo o trajeto a alegria em ver um brasileiro no topo do esporte mundial. Nas redes sociais, a condução de Jader, acompanhada de lágrimas, viralizou e aqueceu o coração de torcedores.

– Parabéns por tudo que fez, por tudo que vai realizar e por tornar a canoagem tão especial para todos os brasileiros. Você nos representa, nos representa muito, campeão – exclamou Jader.

Após entrevista de Isaquias Queiroz com a medalha no peito, o narrador do canal esportivo da Rede Globo voltou a se emocionar.

– A emoção pegou legal, não tem como. É um momento único do esporte no Brasil. Nosso quinto ouro nesta edição das Olimpíadas. É algo surreal e vai marcar a minha carreira – disse.

OBRIGADO, OBRIGADO E OBRIGADO!! É só o que posso dizer! A todos que acompanharam, torceram e se emocionaram, assim como eu! Foi do coração, da alma!! — Jader Rocha (@Jader76Rocha) August 7, 2021

Essa narração do Jader Rocha foi simplesmente uma das melhores e mais emocionantes de toda Olímpiadaa — Andressa Gomes (@Andress98169369) August 7, 2021

JADER ROCHA CHORANDO. QUE MOMENTO ISAQUIAS É RIDÍCULO — Érick Schütze (@ErickComAcento) August 7, 2021

E QUE NARRAÇÃO ABSURDA DO JADER ROCHA — hiago (@vishiago) August 7, 2021

a narração do jader rocha no sportv foi de arrepiar! eu tremi na base. foi lindo. — carol (@carolnfgnds) August 7, 2021 placeholder

Esse ouro ficou ainda mais bonito na voz do Jader Rocha, que narração espetacular! — Paulo Gomes (@Paulgomes16) August 7, 2021

JADER ROCHA VOCE É MONSTRO NARRANDO TAMBÉM! EMOCIONANTE, JADER ROCHA CAIU EM LAGRIMAS! — Bola Do Jogo (@boladojogo10) August 7, 2021

Quem não ta em pranto com a narração do Jader Rocha é vagabundo — Donadel (@donadeljp) August 7, 2021

