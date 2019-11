Lagoa terá árvore de natal

Considerada a maior árvore flutuante do país, a Árvore de Natal da Lagoa, na Zona sul, deverá ser inaugurada no dia 14 de dezembro. A expectativa é que 200 mil pessoas estejam presentes ao lançamento. A concretização do evento só foi possível após ser acertado um patrocínio com a Light.

O projeto deste ano é de responsabilidade das empresas Dream Factory e Backstage. Em 2018, a estrutura metálica teve 70 metros de altura e contou com iluminação de 900 mil lâmpadas de LED. Devido à crise financeira, nos anos de 2017 e 2016, a cidade ficou sem a montagem da árvore.