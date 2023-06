Lago artificial, que fez Neymar ser denunciado por crime ambiental, é tendência em casas de famosos; confira imagens

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 12:28 Compartilhe

Mais uma polêmica envolvendo Neymar marcou esta semana. Na última quinta-feira (22), a Polícia Civil e a Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, realizaram uma operação na casa do jogador, por conta de uma denúncia de crime ambiental na obra de um lago artificial que estava sendo feito na mansão do atleta.

+ Veja lista de infrações ambientais cometidas na mansão de Neymar; multa pode passar de R$ 5 milhões

À IstoÉ, a prefeitura local informou que diversas infrações ambientais foram descobertas na mansão de Neymar pela equipe, como desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Cada vez mais, milionários têm deixado de lado as piscinas convencionais e apostam em lagos artificiais para contemplar a paisagem de suas mansões. Além de Neymar, a tendência já é realidade na residência de outras personalidades públicas. Contudo, o atleta é o primeiro a se envolver uma polêmica ambiental sobre o assunto.

Confira a seguir algumas imagens de famosos em seus lagos artificiais:

Rodrigo Faro

A construção de Rodrigo Faro tem 500 mil litros de água e fica localizada em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Simulando uma praia, a piscina tem areia e uma pequena ilha em seu centro.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O famoso Rancho da Montanha, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, também tem um lago artificial. O local, inclusive, conta com peixes.

Felipe Titto

Além de ator, Felipe Titto também é empreendedor do ramo turístico e tem investido em cabanas paradisíacas para temporada. Logo, na mansão onde mora, na região metropolitana de São Paulo, não poderia faltar uma área externa à altura. No local, ele tem um lago artificial com carpas e uma sauna de vidro.

Sorocaba

O sertanejo Sorocaba tem um lago artificial particular em uma de suas fazendas, localizada no interior de São Paulo. A área, que cerca quase todo o imóvel, é comporta por pedras, plantas, coqueiros e, é claro, carpas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias