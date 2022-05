Lagarde vê juros da zona do euro em zero ou ligeiramente acima em setembro

FRANKFURT (Reuters) – A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta terça-feira que vê a taxa de depósito do BCE em zero ou “ligeiramente acima” até o final de setembro, o que sugere um aumento de pelo menos 0,50 ponto percentual em relação ao seu nível atual.

As declarações dela mantiveram vivas as especulações sobre aumentos maiores dos juros pelo BCE para combater a inflação recorde, em parte resultado do aumento dos preços da energia devido à invasão russa da Ucrânia, bem como o grande estímulo do setor público durante a pandemia





“Estaremos nos movendo muito provavelmente para território positivo no final do terceiro trimestre”, disse Lagarde em entrevista à Bloomberg TV.

Quando lhe pediram para esclarecer esse comentário, ela acrescentou: “Quando você está fora de (taxa) negativa, pode estar em zero, você pode estar um pouco acima de zero. Isto é algo que determinaremos com base em nossas projeções e … orientação futura.”

Os investidores têm especulado se o BCE vai elevar os juros em incrementos de 0,25 ou 0,50 ponto desde que o presidente do banco central holandês Klaas Knot citou um aumento de 0,5 ponto na semana passada.

O presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, entrou no debate na terça-feira, dizendo que “a alta de 0,50 ponto não está no consenso.”

Lagarde havia dito na segunda-feira que o BCE deixaria a taxa negativa até o final de setembro, o que muitos investidores entenderam como zero através de dois aumentos de 0,25 ponto cada uma.

Os mercados monetários estão agora precificando cerca de 63 pontos-base de aumentos até a reunião do BCE de 14 de setembro e 108 pontos até o final do ano.

(Reportagem de Francesco Canepa, reportagem adicional de Leigh Thomas em Paris)