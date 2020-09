Lagarde: transição desordenada para economia de baixo carbono pode trazer riscos

Uma transição desordenada para a economia de baixo carbono pode trazer riscos sistêmicos relevantes, afirmou nesta segunda-feira, 21, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. “Dado o quão interconectado nosso setor financeiro está, precisamos enfrentar esses riscos juntos”, acrescentou.

Em discurso na Assembleia Parlamentar Franco-Alemã, Lagarde ressaltou que a mudança para uma economia mais sustentável também pode proporcionar novas oportunidades de crescimento, desde que amparadas por programas de investimento ambiciosos – e, por isso, deve ser feita de maneira coordenada. “A União Europeia necessitará de até 470 bilhões de euros em investimento todos os anos para alcançar os seus atuais objetivos de política climática e ambiental”, disse a banqueira central aos parlamentares. “A transição só pode ser bem-sucedida se o setor privado também contribuir. O sistema financeiro deve ser um catalisador para essa mudança”, alertou.

Ainda sobre o setor, a presidente do BCE defendeu a conclusão da união bancária no bloco como forma de dialogar com essa transição para uma economia mais verde e transfronteiriça, como há tempos a Comissão Europeia vem defendendo. “Precisamos criar uma verdadeira união dos mercados de capitais. Mercados de capitais profundos e líquidos contribuirão em muito para fortalecer o papel internacional do euro e fortalecer a autonomia estratégica da Europa”, completou Lagarde.

