Lagarde, do BCE, diz que é muito cedo para discutir vida pós-apoio de emergência

LISBOA (Reuters) – Ainda é muito cedo para o Banco Central Europeu (BCE) discutir o encerramento de seu esquema de compra de títulos de emergência de 1,85 trilhão de euros, disse nesta sexta-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde, menos de duas semanas antes de uma reunião de política monetária crucial.

Os comentários de Lagarde devem ter como objetivo combater as especulações do mercado de que as autoridades do BCE irão decidir, ou pelo menos discutirão, desacelerar o ritmo do Programa de Compras de Emergência Pandêmica (PEPP, na sigla em inglês) do BCE quando se reunirem no dia 10 de junho. [GVD/EUR]

“Estamos empenhados em preservar as condições de financiamento favoráveis utilizando o envelope do PEPP, e fazê-lo até pelo menos março de 2022”, disse Lagarde em uma coletiva de imprensa após reunião do Eurogrupo em Lisboa.

“É muito cedo e na verdade é desnecessário debater questões de longo prazo. Nosso foco em junho será em condições de financiamento favoráveis para a economia no geral e para todos os setores”, acrescentou.

Lagarde pareceu defender uma abordagem cautelosa.

“Tenho dito repetidamente que as autoridades precisam fornecer a ponte certa para atravessar a pandemia, até a recuperação, para que possamos realmente cumprir nosso mandato”, disse ela.

Ela não quis comentar sobre o recente aumento nos rendimentos dos títulos, mas disse que o BCE estava “acompanhando de perto” os custos dos empréstimos, formulação que normalmente sinaliza preocupação.

(Por Michael Nienaber)

Veja também