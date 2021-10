Lagarde, do BCE, alerta que desequilíbrios pós-pandemia podem limitar crescimento econômico

FRANKFURT (Reuters) – A recuperação econômica da zona do euro está enfrentando atritos e desequilíbrios que podem contê-la e durar além do fim da pandemia, disse a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

“Estamos vendo o aumento nos preços de energia que está afetando a renda real e interrupções na cadeia de abastecimento que estão atrapalhando as produções industriais”, disse Lagarde em uma mensagem em vídeo.

“Esse desequilíbrio deve ser temporário, mesmo que seja difícil prever exatamente quanto tempo durarão as interrupções. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia também está produzindo mudanças mais duradouras na demanda que podem levar a desequilíbrios persistentes de oferta e demanda em todos os setores.”

(Por Francesco Canepa)

