Lagarde diz que perspectivas econômicas estão obscurecidas por excepcional incerteza

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o cenário econômico permanece “obscurecido por excepcional incerteza”, mas destacou avanços no controle da inflação e sinais de estabilização na indústria. “O processo de desinflação está encaminhado, e os preços de serviços caíram significativamente”, disse em coletiva de imprensa.

Apesar dos desafios, Lagarde indicou que a economia da zona do euro provavelmente cresceu no primeiro trimestre, com a indústria mostrando “sinais de estabilização”. No entanto, ressaltou que exportadores europeus enfrentam “novas barreiras para o comércio, de escopo desconhecido”, enquanto tensões geopolíticas e comerciais pesam sobre o ânimo de empresas e consumidores.

A autoridade monetária reiterou que as decisões futuras sobre juros serão tomadas reunião a reunião, sem compromisso com uma trajetória predeterminada. “Não estamos nos comprometendo com uma trajetória predeterminada para os juros”, afirmou. “Nossas decisões continuarão dependentes dos dados.”

Lagarde observou que os consumidores seguram gastos em meio ao cenário adverso, mas destacou que a economia europeia está “construindo resiliência”. A cautela do BCE reflete os riscos de um ambiente global volátil, marcado por conflitos e mudanças nas cadeias de suprimentos.

O BCE cortou hoje suas principais taxas de juros em 25 pontos-base em meio a incertezas sobre os impactos da errática política tarifária do governo Trump.