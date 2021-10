Lagarde diz que BCE está revisando regras para ativos das autoridades de política monetária

FRANKFURT (Reuters) – A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que o banco está revendo suas regras sobre os ativos pessoais das autoridades de política monetária e se esforçou para ser o mais transparente possível sobre a questão.

O BCE foi instado a tornar mais rígidas as regras que regem os investimentos pessoais de seus formuladores de política monetária –a maioria dos quais escolhe seus próprios fundos, ações e títulos.

“Publicamos as participações que os membros da diretoria têm, que os membros do Conselho de Governança têm e assim por diante”, disse Lagarde a repórteres, após a reunião de política monetária do banco.

“Nosso comitê de ética e o diretor de ética estão atualmente revisando, revisando essas regras para garantir que tudo seja simples, transparente, sem qualquer conflito, e que essas regras sejam seguidas e respeitadas por todos os membros envolvidos.”

O Federal Reserve proibiu na semana passada compras de ações individuais por seus principais funcionários e revelou outras restrições após um alvoroço sobre negociações feitas em 2020, quando o banco central dos EUA interveio para impedir um colapso nos mercados financeiros enquanto a pandemia de Covid-19 se alastrava.

Um porta-voz do BCE disse na semana passada que o banco central vinha revisando seu arcabouço ético há algum tempo, principalmente com o objetivo de harmonizar as regras entre as diferentes autoridades nacionais, mas se recusou a comentar os detalhes.

(Por Francesco Canepa)

