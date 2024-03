Lagarde cobra avanço de medidas contra inflação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 20:56 Para compartilhar:

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse ontem que é preciso avançar mais no processo de desinflação da Zona do Euro. Em discurso feito em Frankfurt, na Alemanha, Lagarde afirmou que o avanço dos salários, as margens de lucros e o crescimento da produtividade são três fatores decisivos para que a inflação volte à meta oficial do BCE, que é de taxa de 2% no médio prazo.

“Os próximos meses nos ajudarão a formar um quadro ainda mais claro”, disse Lagarde, referindo-a se a futuros dados econômicos. Em fevereiro, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do bloco ficou em 2,6%, desacelerando ante 2,8% em janeiro.

Lagarde disse ainda que, mesmo após anunciar seu primeiro corte de juros, o BCE não poderá se comprometer com uma trajetória específica para as taxas.

