LafargeHolcim tem resultado forte no 1º tri indicando retomada na construção

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) – A LafargeHolcim aumentou estimativas de desempenho para o ano nesta sexta-feira, após divulgar vendas mais altas e dobrar o lucro operacional durante o primeiro trimestre, em um sinal positivo de retomada do setor de construção civil global.

A maior fabricante de cimento do mundo disse que está registrando um “impulso de crescimento fantástico”, com melhores resultados em todas as regiões, à medida que a construção é retomada após as paralisações causadas pelas medidas de isolamento social no ano passado.

A empresa suíça também está ansiando pelo impacto dos programas de estímulos maciços anunciados pelos Estados Unidos como respostas à pandemia. O plano de infraestrutura do presidente norte-americano, Joe Biden, soma 2,3 trilhões de dólares.

“As perspectivas para o ano seguem muito positivas”, disse o presidente-executivo da LafargeHolcim, Jan Jenisch. “Acreditamos que o ritmo de crescimento continuará ao longo do ano.”

A LafargeHolcim teve receita líquida de 5,36 bilhões de francos suíços (5,85 bilhões de dólares) nos três meses até o final de março, alta de 1,3% em relação aos 5,29 bilhões de francos no ano anterior, superando as previsões dos analistas de faturamento de 5,11 bilhões.

O lucro operacional (Ebit) recorrente aumentou 102%, para 528 milhões de francos, superando as previsões de 310 milhões, auxiliado por margens de lucro mais altas à medida que a empresa cortou custos em 2020.

Como resultado, a empresa elevou estimativas de desempenho para o ano, dizendo que agora espera alta de lucro operacional recorrente de pelo menos 10% para 2021 em uma base comparável. Anteriormente, as estimativas eram de um aumento de “pelo menos 7%”.

