Lael Brainard diz que núcleo da inflação dos EUA está de volta a nível pré-pandemia

A diretora do Conselho Econômico Nacional do governo dos Estados Unidos, Lael Brainard, disse que o núcleo da inflação voltou à faixa pré-pandemia, em entrevista à rede CNBC. “A inflação hoje foi absolutamente uma boa notícia. O núcleo da inflação, particularmente, está se movendo em torno de 2,2% em três meses em base anualizada e isso é muito encorajador”, disse Brainard, em referência ao dado divulgado pela manhã.

A ex-vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) citou ainda o desemprego abaixo de 4% por 19 meses seguidos como outro sinal encorajador.

Brainard admitiu que há riscos vindos dos preços do petróleo e de efeitos da greve nas montadoras americanas, mas observou que a economia americana segue “resiliente” e que a grande questão do momento é em relação à possibilidade de paralisação do funcionamento do governo. “A paralisação governamental, que pode começar neste fim de semana, será um ‘risco desnecessário’ para uma economia resiliente agora com inflação moderada”, disse.

