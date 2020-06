Lady Lu revela que ficou quatro anos sem sexo: “Depressão e medo”

A cantora Lady Lu, que fez muito sucesso nos anos de 1990 por ser interprete da música Loucura Loucura (Lindo, Tesão, Bonito e Gostosão), revelou em entrevista ao canal Lisa Leve e Solta, da jornalista Lisa Gomes, que ficou quatro anos sem fazer sexo após ter um relacionamento complicado.

“Fiquei muito desiludida, achei que fosse durar a vida toda, é difícil quando a gente gosta de alguém e não dá certo, eu sofri muito, a gente terminou de repente, estávamos juntos há muito tempo. Ele acabou porque eu não queria ter filhos, vivia no meu trabalho e vivíamos momentos diferentes, ele queria que eu parasse de trabalhar”, disse ela.

E acrescentou: “Eu cheguei entrar em depressão, mas eu não precisei tomar remédio, fiz terapia e aí comecei a entender, porque acho que ele também tinha o direito de ter a vida dele. Ficamos cinco anos, sinto falta porque a gente tinha uma vida muito legal, compartilhava muitas coisas”.

Lady Lu ainda disse que decidiu não se relacionar com mais ninguém e ficou quatro anos sem fazer sexo. “Depois desse relacionamento eu fiquei 4 anos sem ninguém, eu tinha muito medo de me apaixonar de novo, e medo de me entregar pra alguém e me machucar”, desabafou ela na entrevista.

Assista a entrevista na íntegra: