Lady Gaga traz Mayhem e dança com esqueletos para público do Coachella

Por Danielle Broadway

ÍNDIO, Estados Unidos (Reuters) – Lady Gaga retornou a um grande público pela primeira vez em oito anos para ser a atração principal do Coachella Valley Music and Arts Festival na sexta-feira à noite, dançando com esqueletos, lutando contra um dançarino vestido de monstro e fazendo um bis surpresa.

“Bem-vindos à minha casa do caos”, disse a cantora de “Poker Face” no palco.

Lady Gaga juntou músicas de seu álbum “Mayhem”, de 2025, bem como outras mais antigas, incluindo “Judas”, “Born This Way” e “Poker Face”. “Eu amo vocês”, ela disse várias vezes durante o show de duas horas.

Em seu estilo tipicamente extravagante, ela fez trocas de roupa, incluindo um vestido vermelho, uma malha preta, um vestido branco com penas e uma armadura metálica com uma capa.

Os fãs também optaram por peças marcantes para homenagear a cantora.

“Eu adoro a arte dela”, disse Jay Green, da Flórida, ao lado de um grupo de amigos. “Esta é a primeira vez que a vejo ao vivo”, acrescentou.

Seu grupo usava tiaras de girafa com luzes brilhantes.

Diane Leeds, do norte da Califórnia, que frequenta o Coachella há anos, usou uma faixa de flores gigante na cabeça. “Ela (Lady Gaga) é definitivamente o destaque deste ano para mim”, disse Leeds.

Lady Gaga, um ícone LGBTQ+ que carinhosamente chama seus fãs de “pequenos monstros”, é conhecida por seu ativismo na comunidade e por ser assumidamente bissexual.

Alguns homens na plateia se abraçaram e se beijaram, gritando seu amor pela mulher de 39 anos.

Sua música de 2011, “Born This Way”, foi apelidada de “hino gay”, dando origem à Born This Way Foundation, com o objetivo de acabar com o “bullying e promover a conscientização sobre saúde mental, principalmente na comunidade LGBTQ+”.

A cantora, compositora e atriz é conhecida pela música pop animada que incorpora electropop, dance, rock, house, jazz e gêneros experimentais.

Ela deve realizar uma série de shows em sua turnê MAYHEM Ball de 2025 para seu álbum “Mayhem”.

“Mayhem” alcançou o primeiro lugar na parada Billboard 200, tornando-se seu sétimo álbum a liderar as paradas. Também estreou em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido.

Suas músicas de maior sucesso no álbum incluem “Die With a Smile”, uma colaboração com o cantor Bruno Mars, e “Abracadabra”.

(Reportagem de Danielle Broadway)