Lady Gaga se emociona durante megashow para 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro

Demorou, mas valeu a pena. Após doze anos desde a sua última apresentação no Rio de Janeiro, Lady Gaga subiu ao palco para um megashow de Copacabana, zona sul da cidade, na noite do último sábado, 3, e fez uma apresentação que vai entrar para a história. O show superou as expectativas da organização e reuniu 2,1 milhões de pessoas.

A mother monster subiu ao palco às 22h10 de Copacabana 30min após o previsto, mas os fãs não se importaram com a espera, que foi compensada com uma apresentação impecável.

Em discurso emocionada, Gaga chorou, agradeceu o carinho e lembrou que os fãs brasileiros esperaram por mais de dez anos para vê-la no palco.

“Talvez, vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando. Eu estava me fortalecendo. Mas, enquanto eu estava me curando, algo mais forte estava acontecendo: vocês continuaram lá, torcendo por mim, continuaram me pedindo para voltar, quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!”, declarou ela diante da multidão.

A artista se referia ao cancelamento da apresentação que faria na edição de 2017 do Rock in Rio, quando sofreu crises de fibromialgia. A última vez que ela havia se apresentado no Rio de Janeiro foi em 2012, durante a passagem da sua turnê “Born This Way Ball”.

O show em Copacabana reuniu 2,1 milhões de pessoas, superando todas as expectativas, segundo dados da Prefeitura do Rio, da Polícia Militar e da produção do show, e se consolidou como um dos maiores eventos já realizados na orla carioca e o maior na carreira da cantora norte-americana.

O evento foi o primeiro de uma uma série de shows que já entrou no Calendário de Eventos do Rio de Janeiro neste ano, e que vai ocorrer todo mês de maio até, pelo menos, 2028, resultado de parceria entre Prefeitura do Rio e iniciativa privada, através da criação da plataforma “Todo Mundo no Rio”, criada em janeiro deste ano.

A Bonus Track, que promove os eventos da nova plataforma, também foi a empresa responsável pelos shows de Madonna, em maio de 2024, e Rolling Stones, em 2006, ambos, assim como o de Lady Gaga, realizados em estrutura montada nas areias de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace.

Tem que respeitar @ladygaga ! Ela abriu o show na Praia de Copacabana homenageando o Brasil com as cores da nossa bandeira. Uma verdadeira rainha que sabe como conquistar nossos corações! 💚💛💙 #LadyGagaNaGlô #LadyGagaNoMultishow pic.twitter.com/HZCviO8Zg2 — Dandara Tonantzin (@todandara) May 4, 2025

Lady Gaga ficou com os olhos marejados enquanto agradecia ao Brasil. Ela é uma super artista. pic.twitter.com/X2m0izBLYB — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 4, 2025

Lady Gaga fez o show da carreira dela. E a gente assistiu tudinho. Que show. Que noite! pic.twitter.com/sn33VK4Tgt — Malu (@mariarita4141) May 4, 2025