Lady Gaga se apresenta na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

Da Redação 26/07/2024 - 15:07

A cantora Lady Gaga, 38, performou às margens do Rio Sena nesta sexta-feira, 26, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Cercada por dançarinos com sombrinhas emplumadas, a cantora fez um cover do clássico francês “Mon truc en plumes”, de Zizi Jeanmaire. A apresentação, inspirada no antigo cabaré francês, foi a primeira de artistas no evento.

Assista:

Rumores indicam que Céline Dion também deve se apresentar durante a Cerimônia de Abertura. A cantora teria preparado uma versão de “La Vie en Rose“, clássico de Edith Piaf, para performar ao lado de Lady Gaga.

Depois da artista americana, ainda se apresentaram a banda de heavy metal Gojira, em conjunto com a cantora lírica franco-suíça Marina Viotti, e a cantora pop Aya Nakamura.