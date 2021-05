Lady Gaga revela que engravidou após ser estuprada aos 19 anos

ROMA, 21 MAI (ANSA) – Em uma declaração emocionante, a cantora Lady Gaga revelou que foi estuprada por um produtor musical, cuja identidade não foi divulgada, quando tinha 19 anos e ficou grávida. O relato foi feito ao programa “The Me You Can’t See”, apresentado por Oprah Winfrey e pelo príncipe Harry. Na atração, que estreou nesta sexta-feira (21) na Apple TV+, os dois debatem temas ligados à saúde mental.

“Eu tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor me disse: ‘tire a roupa’, e eu disse não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E não pararam. Eles não pararam de me perguntar, e eu simplesmente congelei e eu não consigo nem lembrar. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada”, contou ela, chorando.

Gaga disse que o produtor que a violentou sexualmente a deixou grávida “em uma esquina” na casa de seus pais, “porque estava vomitando e enjoando”.

A cantora ainda relembra que foi abusada e “trancada em um estúdio por meses” e passou anos sentindo as mesmas dores que sentiu no momento do estupro. “Já fiz inúmeras ressonâncias magnéticas e exames, e não encontraram nada. Mas o corpo lembra”.

Gaga também relata que, durante as gravações do filme “Nasce uma Estrela”, em 2019, chegou a sofrer um surto psicótico e ficou em estado de paranoia total como resultado do trauma.

Visivelmente emocionada, a estrela do pop falou que, com o tempo, conseguiu aprender maneiras de se livrar dos traumas.

Atualmente, com 35 anos, Gaga deixou claro que nunca revelaria a identidade do abusador.

“Entendo o movimento #metoo, entendo que algumas pessoas se sintam realmente confortáveis com isso, mas eu não. Eu não quero nunca mais encarar essa pessoa novamente”, finalizou.

Gaga já havia falado sobre os abusos, mas nunca havia dado detalhes sobre o caso. Em 2014, inclusive, contou ao apresentador Howard Stern que foi violentada por um homem 20 anos mais velho. No ano seguinte, ela disse que, por muito tempo, imaginou que fosse culpada pelo estupro, não o criminoso.

(ANSA)

