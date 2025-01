Lady Gaga revela nome e data de lançamento do novo álbum

ROMA, 27 JAN (ANSA) – A cantora Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira (27) o título e a capa de seu sétimo trabalho em estúdio, Mayhem, que será lançado a nível mundial em 7 de março.

O novo trabalho é definido pela artista como “um retorno” as suas “origens pop” e aborda temas do “caos”, conforme indica o título do álbum em inglês, e da transformação, celebrando o poder da música para unir, provocar e curar. Além disso, sua capa é evocativa e tem um forte impacto visual, tal como o talento artístico multifacetado de Lady Gaga.

“O álbum nasceu do meu medo de retornar à música pop que meus primeiros fãs adoravam”, disse a cantora.

No entanto, Gaga garante que Mayhem não é um regresso nostálgico, mas “reinventa o seu som inicial com uma abordagem caleidoscópica que se inspira no seu vasto repertório, ao mesmo tempo que abraça uma perspectiva artística fresca e destemida”.

A artista descreve o processo criativo como “remontar um espelho quebrado: mesmo que você não consiga juntar as peças perfeitamente, você pode criar algo lindo e completo a sua maneira”.

O projeto terá 14 músicas, incluindo os sucessos “Disease” e “Die With A Smile”, em parceria com Bruno Mars.

Gaga deve lançar o terceiro single do álbum em 2 de fevereiro, durante os comerciais da cerimônia do próximo Grammy Awards, onde concorre nas categorias de Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo por “Die With A Smile”. (ANSA).