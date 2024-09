Lady Gaga relembra grupo de colegas de faculdade que dizia que ela ‘nunca seria famosa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Lady Gaga relembrou um grupo no Facebook criado por seus colegas de faculdade na Universidade de Nova York (NYU), intitulado “Stefani Germanotta, você nunca será famosa”. Hoje excluída, a comunidade tem prints circulando online entre os fãs da cantora há anos.

Gaga comentou no post do TikTok de um fã que colocava lado a lado uma captura de tela do grupo, que tinha 12 membros, com um frame mostrando a lista dos muitos prêmios da artista, que incluem um Oscar, dois Globos de Ouro, 13 Grammys, 10 Billboard Music Awards e 18 MTV Music Video Awards.

“Algumas pessoas com quem fiz faculdade fizeram isso [a página] há muito tempo”, escreveu Gaga. “É por isso que você não pode desistir quando as pessoas duvidam de você ou te colocam para baixo – é preciso continuar”, concluiu.

Além de comentários surpresos com a atenção da artista, a publicação teve fãs enaltecendo a diva. “Stefani Germanotta, você sempre será famosa!”, escreveu um deles. “12 membros… um Grammy para cada um e ainda sobra”, brincou outro.

Conflitos de convivência

Lady Gaga frequentou a Tisch School da Universidade de Nova York anos antes de lançar seu primeiro álbum, The Fame. Além do grupo, existem relatos de que a convivência com os outros estudantes não era das mais tranquilas.

No ano passado, uma ex-colega, a participante do reality show The Bachelor, Carly Waddell, contou no podcast Trading Secrets que ela e seus amigos consideravam a cantora “irritante”. Gaga supostamente ocupava o piano da sala em todos os intervalos e cantava as faixas do musical Wicked “com todo o fôlego do mundo”.

“Nós éramos obrigados a ouvi-la”, declarou Carly. “Ela era boa? É claro, era ótima, mas eu só queria comer o meu sanduíche. Aí eu ia para o corredor porque aquele barulho todo me enlouquecia”.

Carly também fez críticas ao guarda-roupas da cantora na época, que considerava “ridículo”. Com o passar do tempo, no entanto, a ex-colega deu o braço a torcer: “Gosto da música dela hoje”.

Lady Gaga sempre foi aberta sobre ter sofrido bullying em diversos momentos de sua trajetória. Ela disse ter usado a vivência como inspiração para sua performance em Nasce uma Estrela, que lhe rendeu o Oscar.

Em 4 de outubro, estreia mais um filme da artista. Joaquin Phoenix, Gaga e o diretor, Todd Phillips, apresentaram Joker: Folie à Deux no Festival de Cinema de Veneza.