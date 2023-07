Lady Gaga recorda ‘mágica’ relação com cantor Tony Bennett

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 13:19 Compartilhe

Lady Gaga, que foi amiga e colaboradora nos últimos anos de carreira do recém-falecido cantor americano Tony Bennett, elogiou sua “mágica” relação e pediu a outros artistas que não “descuidem dos mais velhos”.

Bennett, que sofria de mal de Alzheimer, faleceu em 21 de julho, aos 96 anos.

Em 2014, ele se tornou no artista mais velho a chegar ao topo das paradas nos Estados Unidos com a interpretação de uma série de duetos com Lady Gaga, com quem também ganhou um Grammy em 2022 com seu álbum de clássicos de Cole Porter.

“Com Tony, pude viver minha vida em um túnel do tempo. Tony e eu tínhamos um poder mágico. Nos transportamos para outra época, modernizamos a música juntos e demos a ela uma nova vida como dupla”, publicou Gaga em uma longa ode a Bennett no Instagram.

“Não era pose. Nossa relação foi muito autêntica. Me ensinou sobre música, a vida do espetáculo, mas também me mostrou como manter o ânimo e a cabeça acima dos ombros”, completou.

Entre os muitos atributos de Bennett estava sua presença de palco: um sorriso acolhedor e um terno elegante, e sua voz potente e clara com um suave vibrato que envolvia o público.

Elton John qualificou-o de “insubstituível”, e o presidente Joe Biden disse se tratar de “um clássico americano”.

A colaboração de Gaga com a lenda parecia improvável – ela, a estrela pop que quebra barreiras, e ele, o envelhecido cantor -, mas em sua homenagem a Bennet, Gaga assegurou que a “diferença de idade não importava”.

“Vínhamos de duas etapa da vida totalmente distintas (…) inspiradas. Perder Tony por causa do Alzheimer foi doloroso, mas também muito lindo”, afirmou.

Em sua mensagem, Gaga instou as pessoas a se manterem próximas dos mais idosos: “Não os abandonem quando as coisas mudarem”, disse. “E prestem atenção no silêncio: algumas das mudanças mais significativas entre meu companheiro musical e eu foram sem nenhuma melodia”.

“Te amo, Tony”, concluiu a artista.

mdo/mlm/af/db/dd/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias