Lady Gaga no RJ: preso suspeito de liderar plano de ataque é liberado no RS

Um homem suspeito de liderar uma tentativa de ataque a bomba para o show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, no sábado, 3, foi preso durante a Operação Fake Monster.

O suspeito foi localizado e detido no Rio Grande do Sul, mas acabou sendo liberado após pagar fiança. A ação, deflagada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em conjunto com o Ministério da Justiça, descobriu que os suspeitos estavam recrutando participantes, principalmente adolescentes, para realizarem os ataques com coquetéis molotov, segundo a corporação.

O homem apontado como líder do grupo foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no RS, e um adolescente acabou sendo apreendido por armazenamento de pornografia infantil no RJ.

“Os alvos da operação atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento e desafio entre jovens”, informou a corporação.

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no municípios de Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

O alerta sobre as atividades do grupo partiu da Ssinte (Subsecretaria de Inteligência ) da Polícia Civil.