Lady Gaga no Brasil: saiba qual é o cardápio da área VIP do show da cantora

A cantora Lady Gaga, de 39 anos, que desembarcou no Brasil e deve fazer o maior show de sua carreira no sábado, 3 de maio, nas areias da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, promete agitar a cidade carioca e a área VIP com seu megashow. O bufê, que será o mesmo do show de Madonna em 2024, será inspirado em receitas da família de Gaga.

O Rappanui Gastronomia, assinado pela chef Margareth Rocha, baseou-se no livro do pai de Lady Gaga, Joe Germanotta, lançado em 2016, Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant (Livro de Culinária Joanne Trattoria: Receitas Clássicas e Cenas de um Restaurante Italiano-Americano, em tradução livre), segundo o jornal O Globo.

Para o show de Lady Gaga, a chef ainda dividirá a liderança com seu marido e sócio, Ricardo Pires.

Com 7.200 convidados, serão servidos pratos como salada de quinoa com rúcula e beterraba, lentilha com cebola caramelizada e hortelã, e risoni caprese com lascas de parmesão. O bufê também servirá pizzas artesanais e carnes grelhadas na brasa, além de pães rústicos, arroz meloso de costelinha com molho barbecue e massas com molhos variados.

Show em Copacabana

Lady Gaga fará uma apresentação gratuita em Copacabana, no Rio de Janeiro. Espera-se que o espetáculo atraia 1,6 milhão de pessoas no local. O show da cantora está programado para começar às 21h45 e terminar à 0h15. As atrações de abertura serão DJs, ao contrário do que se especulava nas redes sociais. Nomes como Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar e Liniker foram ventilados.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o cachê que ela receberá pela apresentação.

A cantora esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, ela retornaria para se apresentar no Rock in Rio, mas cancelou sua participação de última hora, deixando os fãs frustrados.