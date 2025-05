Lady Gaga no Brasil: saiba onde assistir o show da cantora

Os fãs de Lady Gaga estão eufóricos com a vinda da artista ao Brasil. Na noite deste sábado, 3, a cantora, que é um dos maiores nomes da música mundial, fará um show histórico nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem gosta da estrela da música pop e não tiver a oportunidade de ir à apresentação poderá assistir ao espetáculo pela televisão aberta, por assinatura e via streaming.

Onde assistir ao show da Lady Gaga?

A partir das 20h15, o Multishow apresentará o ‘Esquenta TVZ Lady Gaga’. Comandado por MC Daniel e Gominho, o programa dará o pontapé inicial na noite histórica, relembrando momentos marcantes da carreira da artista.

Na sequência, às 21h15, começa oficialmente a transmissão do show ao vivo no Multishow e no Globoplay. Dedé Teicher e Laura Vicente assumem a ancoragem da cobertura, alternando-se entre diferentes pontos estratégicos para mostrar tudo o que acontece na Praia de Copacabana.

Logo após o remake da novela ‘Vale Tudo’, a TV Globo iniciará a transmissão, com a jornalista Kenya Sade assumindo a missão de contextualizar a carreira da estrela pop, destacando momentos marcantes e suas conquistas. Ao lado dela, Ana Clara estará presente para captar e transmitir todos os detalhes do evento.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do portal F5, as transmissões serão atrasadas propositalmente em até 10 minutos. O pedido, aliás, teria partido da própria Lady Gaga e seguiria um modelo semelhante ao do ano passado, quando Madonna também se apresentou no local.

De acordo com o jornalista, a medida traria benefícios para a Globo, ao facilitar a organização dos intervalos comerciais.

Show no Brasil

Lady Gaga fará uma apresentação gratuita em Copacabana, no Rio de Janeiro. Espera-se que o espetáculo atraia 1,6 milhão de pessoas no local. O show da cantora está programado para começar às 21h45 e terminar à 0h15. As atrações de abertura serão DJs, ao contrário do que se especulava nas redes sociais. Nomes como Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar e Liniker foram ventilados.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o cachê que ela receberá pela apresentação.

A cantora esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, ela retornaria para se apresentar no Rock in Rio, mas cancelou sua participação de última hora, deixando os fãs frustrados.