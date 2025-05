Lady Gaga no Brasil: confira as músicas mais ouvidas da artista

No sábado, 3 de maio, Lady Gaga fará um show histórico nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação da “Mother Monster”, como é carinhosamente chamada pelos fãs, deverá reunir hits clássicos da carreira da norte-americana, como “Bad Romance” e “Shallow”, além de músicas do Mayhem, seu último álbum de estúdio, lançado em março.

O show de Gaga está programado para começar às 21h45 e terminar à 0h15. As atrações de abertura serão DJs, ao contrário do que se especulava nas redes sociais. Nomes como Ludmilla, Anitta, Pabllo Vittar e Liniker haviam sido cogitados.

Saiba quais são as músicas mais ouvidas da artista

Segundo um levantamento realizado pelo Action Network, site parceiro do SDA, a música mais buscada pelos fãs brasileiros nos últimos 12 meses foi “Die With a Smile”, faixa do mais recente álbum da cantora, Mayhem.

O estudo ainda indica que os admiradores brasileiros de Gaga estão voltados para sua nova fase. O sexto álbum de estúdio da artista foi lançado em março deste ano e dominou as buscas no país ao longo do último ano.

Entre as músicas mais aguardadas no show, outra faixa também se destaca no serviço de streaming Spotify. Trata-se de “Abracadabra”, que figura entre as 150 músicas mais tocadas pelos usuários brasileiros.

O repertório de Lady Gaga promete ainda momentos de nostalgia. “Dance in the Dark”, do álbum de estreia da cantora, lançado em 2009, aparece entre as 30 mais tocadas no iTunes. Já “Poker Face”, um dos maiores sucessos da artista, integra o Top 60 da Apple Music.

Outros destaques no streaming da Apple incluem: “Vanish into You” (Top 20), “Just Dance” (Top 150) e “Bad Romance” (Top 70).

Além disso, “Bloody Mary” continua popular entre os usuários do Shazam, mostrando que a trajetória musical de Gaga segue movimentando diferentes gerações de fãs.

Show em Copacabana

Lady Gaga fará uma apresentação gratuita em Copacabana, no Rio de Janeiro. Espera-se que o espetáculo atraia 1,6 milhão de pessoas ao local. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o cachê que ela receberá pela apresentação.

A cantora esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, ela retornaria para se apresentar no Rock in Rio, mas cancelou sua participação de última hora, deixando os fãs frustrados.