Lady Gaga manda distribuir pizza para fãs acampados na porta do hotel no Rio

Lady Gaga ainda não apareceu na janela do quarto do Copacabana Palace, onde está hospedada, na zona sul do Rio de Janeiro, para acenar para os fãs, acampados na calçada, mas encontrou um jeitinho de retribuir o carinho que vem recebendo desde que chegou à cidade, na madrugada da última terça-feira, 29.

Nesta quarta-feira, 30, a artista causou o maior alvoroço e alimentou, literalmente, a euforia do ao mandou distribuir pizzas aos admiradores, aglomerados na calçada do hotel.

O momento, como não poderia deixar de ser, foi registrado pelos presentes e as imagens viralizaram na web. Um vídeo divulgado no “X”, antigo Twitter, mostra funcionários da americana levando caixas de pizza para os little monsters, que vibram com a surpresa.

Os comentário nas redes sociais, porém, não foram dos melhores. Internautas lembraram que uma atitude similar foi tomada por Katy Perry no mesmo local em setembro de 2024, acusando Gaga de imitação.

“Gente, ela literalmente imitando a Katy Perry”, disparou um usuário do X. “Por que ela mesma não foi distribuir?”, reclamou mais um. “Já a Katy foi pessoalmente (e linda) entregar…”, disparou outro.

O megashow de Lady Gaga acontece no próximo sábado, dia 3 de maio, nas areias de Copacabana, em apresentação gratuita.

Ela assistiu a Katy e pensou “hum, essa espécie de animal come pizza, manda deixar pra ver se calam a boca”pic.twitter.com/jgqIQ8kG3w — Pastora Priscilla do 143🚪 (@bellacreu) April 30, 2025

Até nisso Gaga? A Katy faz isso pessoalmente, se era só pra jogar comida pra esses coitados era melhor nem ter feitopic.twitter.com/jgqIQ8kG3w — Pastora Priscilla do 143🚪 (@bellacreu) April 30, 2025