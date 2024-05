Lady Gaga fez shows com covid-19 e causa revolta em documentário; entenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 20:23 Para compartilhar:

A cantora Lady Gaga causou polêmica ao afirmar que fez shows enquanto estava contaminada com covid-19.

A revelação foi dada nesta semana em um bate-papo com fãs para a divulgação de um documentário da cantora que estreia nesta sexta, 25, no Max. O especial retrata o último show da turnê The Chromatic Ball nos Estados Unidos, iniciada em julho de 2022.

“Fiz cinco shows com covid-19”, afirmou Gaga durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs.

“Uau. Lady Gaga deixa todo mundo sabendo que ela fez shows com covid e, em troca, recebe aplausos da plateia. Que sociedade maluca em que vivemos”, se queixou uma pessoa no X (antigo Twitter).

“Eu imagino quantas pessoas ela deve ter infectado”, diz outro perfil na rede social. A recepção à notícia também gerou mais queixas nas redes “Ela diz que fez 5 shows com covid-19 e o apresentador ri e a plateia aplaude? Estamos em um distopia”, afirma uma fã no Twitter.

“Alguém como Gaga, com tanto e dinheiro e recursos, parece não se preocupar muito em perder tudo devido à covid”, disse outro usuário da rede.

A turnê passou pela Europa, América do Norte e Ásia. Uma das apresentações nos Estados Unidos é a retratada no especial para o streaming.