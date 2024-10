Lady Gaga estaria chocada com a reação negativa do público à ‘Coringa: Delírio a Dois’, diz jornal

Da Redçãoi Da Redção - https://istoe.com.br/autor/da-redcao/ 08/10/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Lady Gaga estaria supostamente “em choque” com a reação negativa dos fãs ao filme ‘Coringa: Delírio a Dois’, afirmou uma fonte próxima à cantora para o portal de notícias Daily Mail. A continuação de ‘Coringa’, de 2019, estreou oficialmente em 4 de outubro, mas não vem agradando ao público e arrecadou apenas US$ 121,1 (cerca de R$ 600 milhões) em bilheteria mundial, enquanto o primeiro filme fechou a semana de estreia com US$ 139 milhões.

Segundo a fonte, a cantora esperava um retorno muito melhor por causa das críticas positivas que o filme recebeu no Festival de Cinema de Veneza e está “chocada que as pessoas não amaram”. Já Joaquin Phoenix, que conquistou um Oscar de melhor ator por Coringa em 2019, não deu nenhuma declaração.

+ Taylor Swift ultrapassa Rihanna e se torna a artista musical mais rica do mundo

Nas redes sociais da divulgação do filme, as pessoas comentaram: “Você arruinou o primeiro filme, parabéns!!!”, “Sem Coringa, 2 horas de musical da Gaga. Definitivamente não”, “Não comprem ingressos, não vale a pena”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joker Movie (@jokermovie)

Gaga estaria interessada em participar do novo filme de Quentin Tarantino e quer se encontrar com o diretor assim que possível, confidenciou o contato. A artista já tem um Oscar de melhor canção original, pela música ‘Shallows’, de ‘Nasce Uma Estrela’ e pretende continuar atuando.

Confira o trailer do filme