Lady Gaga em Copacabana? Prefeito confirma megaevento no calendário anual do Rio

O show de Lady Gaga como atração principal de um mega evento nas areias de Copacabana, Rio de Janeiro, foi confirmado pelo prefeito da cidade, nesta quinta-feira, 28, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Após Eduardo Paes anunciar o projeto “Celebration May”, evento fixo anual na capital fluminense no mês de maio, os fãs da estrela americana começaram as especulações sobre a possível apresentação da cantora.

O anuncio aconteceu na última quarta-feira, 27, durante um seminário. Paes disse, ainda, que a Prefeitura já assinou um acordo de confidencialidade (NDA) com a estrela internacional responsável pela apresentação.

“A indústria de eventos é muito importante para o Rio de Janeiro. Todo mês de maio, na primeira quinzena, vai ter um grande evento com atração internacional na Praia de Copacabana. A gente está conversando com muita gente. Essa madrugada me fizeram assinar um contrato de NDA com uma grande estrela da música. Não posso contar quem é, mas está bem encaminhado. No máximo em janeiro poderemos divulgar o nome”, disse o prefeito no seminário “Caminhos do Rio”.

A idealização de transformar a praia de Copacabana em palco de megashow anual aconteceu na ocasião da apresentação de Madonna, em maio deste ano, patrocinado por uma empresa privada. O então candidato à reeleição declarou que o Rio tem a vocação de receber grandes eventos, chegando a sugerir que o próximo show internacional seria com a banda irlandesa U2.

O “Celebration May” é um programa promovido pela Prefeitura do Rio que tem como objetivo celebrar a cidade com apresentações internacionais de grande porte.

