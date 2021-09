Lady Gaga e Katy Perry se encontram em inauguração de museu em Los Angeles

Os fãs de Lady Gaga e Katy Perry foram ao delírio com o reencontro das divas do pop na noite de sábado, 25. Isso porque as cantoras estiveram na inauguração do Museu do Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foram flagradas conversando e, aparentemente, se divertindo.

O momento foi comentado por internautas, que fizeram memes e relembraram outras ocasiões em que as cantoras estiveram juntas. “Eu quero Katy Perry feat Lady Gaga! É isso que eu quero ver”, escreveu uma fã no Twitter. “Isso aqui é um sonho, Lady Gaga e Katy Perry”, disse outra.

A inauguração do Museu do Oscar também contou com a participação de outras artistas como Sophia Loren, Nicole Kidman e Regina King. Lady Gaga também foi clicada ao lado da icônica cantora Cher – o que também provocou comentários de internautas.

