Lady Gaga diz que revelou estupro por sentir estar ‘vivendo uma grande mentira’

Lady Gaga revelou, em maio de 2021, que foi estuprada aos 19 anos por um produtor musical. Agora, em entrevista ao Deadline, a cantora explicou que resolveu contar sobre a violência, que a deixou grávida, porque não sentia que estava sendo verdadeira com ela mesma enquanto escondia o trauma.

+ Imóvel de Nego do Borel tem pedido de penhora pela Justiça por dívida de R$ 27 mil

+ ‘Genes covardes’, diz Sean Penn ao criticar homens que usam saia

“Acho que para mim, foi apenas um processo de cura porque estou aos olhos do público com frequência. Na época em que comecei a falar sobre as coisas pelas quais estava passando, eu estava nos olhos do público com muita frequência e sendo seguida o tempo todo. Eu realmente senti que estava vivendo uma grande mentira ao não compartilhar”, começou Gaga. “As pessoas estavam me descobrindo mais – elas passaram a saber mais do meu lado humano. Eu apenas me senti mais confortável no mundo. É como viver na sua verdade’, finalizou.

Saiba mais