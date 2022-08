Lady Gaga confirma participação em sequência de “Coringa”

reuters 04/08/2022 - 17:38 Compartilhe

(Reuters) – A estrela pop e atriz Lady Gaga pareceu confirmar nesta quinta-feira sua participação na sequência cinematográfica do thriller psicológico “Coringa”, e publicou um teaser musical em seu perfil no Twitter.

O clipe mostra as silhuetas dos personagens de Joaquin Phoenix e Gaga dançando ao som da canção “Cheek to Cheek”, originalmente composta por Irving Berlin em 1935 para o filme “O Picolino”, com Fred Astaire e Ginger Rogers. (https://bit.ly/3zY9jc8)

“Coringa: Folie à Deux”, que terá Phoenix novamente no papel que dá nome ao filme, tem estreia marcada nos cinemas para o dia 4 de outubro de 2024.

Phoenix interpretou o papel pela primeira vez em 2019 no filme “Coringa”, conquistando o Oscar de melhor ator. O filme conta a história da origem do arquinimigo do super-herói Batman, da DC Comics.

Nenhum detalhe adicional sobre a sequência foi disponibilizado de imediato pela Warner Bros. No entanto, a publicação Variety, especializada em Hollywood, afirmou que a nova produção será um musical, com Gaga no papel de Arlequina, a parceira do Coringa.

Confirmada a informação, Gaga será a mais nova em uma longa lista de atrizes que interpretaram ou dublaram a icônica personagem. Recentemente, Margot Robbie interpretou a “rainha do crime de Gotham City” nos filmes “Aves de Rapina”, de 2020, e “Esquadrão Suicida”, no ano seguinte.

Os filmes do Coringa com Phoenix são ambientados em um universo cinematográfico separado, o que provavelmente significa que Robbie ainda poderia reprisar seu papel como a vilã icônica em um filme futuro.

Folie à deux é uma síndrome psiquiátrica rara também conhecida como psicose compartilhada, provavelmente sugerindo a relação tradicionalmente codependente entre Coringa e Arlequina.

(Reportagem de Mrinalika Roy, em Bengaluru)