Lady Gaga chora durante ensaio em Copacabana; assista

Lady Gaga, 39 anos, não conteve a emoção ao se deparar com uma multidão assistindo ao seu ensaio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira, 2, e chorou.

A cantora, que se apresenta oficialmente em um show gratuito para os brasileiros neste sábado, 3, não contava com a recepção tão calorosa dos fãs já no ensaio da apresentação.

Ela foi filmada emocionada enquanto agradecia os admiradores. “Eu senti muita saudades de vocês!”, disse a diva pop.

“Eu sei que esse não é o primeiro show aqui, eu sei que é somente o ensaio, mas eu sinto como se fosse o show de verdade…depois dessa música eu vou voltar e descansar para o show amanhã!”, continuou a cantora antes de cantar “Alejandro” – um de seus maiores hits.

Além do momento emocionante, a cantora foi simpática, sorriu para os little monsters e mandou tchauzinho do palco. No ensaio, ela cantou “Judas”, “Abracadabra”, “Shallow”, “How Bad Do U Want Me”, “Poker Face”, e ainda fez troca de looks.

Lady Gaga desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, na madrugada da última terça-feira, 29, após passar pelo México com sua turnê.

Assista ao momento emocionante abaixo: