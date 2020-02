Ladrões roubam agência bancária dentro da Assembleia Legislativa

Uma agência bancária que fica dentro do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) foi assaltada na segunda-feira (10). Dois homens armados entraram no local, renderam os vigilantes e levaram o dinheiro que estava no caixa e no cofre da agência. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o deputado Delegado Olim (PP-SP), ele passou pela agência poucos minutos antes do assalto, que começou às 15h50. O parlamentar contou que os vigilantes tiveram suas armas roubadas e que mais de R$ 400 mil foram levados da agência, que fica no subsolo da Alesp.

A Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos da Polícia Civil fará a investigação do caso.

O assalto reacendeu debate entre deputados sobre segurança na assembleia e a falta de controle do local. A Alesp não exige a apresentação de um documento de identificação para entrar nem detector de metais.

Em nota, a assessoria de imprensa da Alesp informou que “as polícias Civil e Militar estão mobilizadas para identificar os autores” e que o banco ainda está levantando o valor roubado.