Ladrões levam R$ 200 mil da casa de sindicalista no Amazonas

Os assaltantes levaram R$ 200 mil em espécie da casa do presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir de Oliveira, na última quarta-feira (29). O crime aconteceu na cidade de Iranduba, próximo a capital amazonense. A informação foi divulgada pelo portal A Crítica.

O dinheiro estava guardado dentro de um cofre na residência do presidente do sindicato. O irmão de Givancir, o vereador Jaildo (PCdoB), contou que o sindicalista está no interior do Amazonas e deve retornar para Manaus nesta quinta-feira (30).

De acordo apuração feita pelo portal, um documento, com data de 5 de dezembro do último ano, mostra que a quantia roubada coincide com valor repassado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O dinheiro foi destinado ao sindicato de Givanir via intervenção financeira no transporte público, decretada pela Prefeitura de Manaus, referente à contribuição sindical do mês de novembro.