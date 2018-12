Ladrões invadem casa de Paul McCartney em Londres

LONDRES, 14 DEZ (ANSA) – Ladrões invadiram a casa do ex-Beatle Paul McCartney, em Londres, na última sexta-feira (7), mas o acontecimento só foi noticiado hoje (14) pelo tabloide britânico Daily Mail.

A casa do ex-Beatle, no bairro de St. John’s Wood, foi arrombada, ainda que contasse com muros altos e circuito de câmeras de segurança em toda a propriedade.

As autoridades puderam somente determinar “evidentes sinais de arrombamento”. O episódio, de qualquer forma, não fez com que Paul, de 76 anos, cancelasse algum show da turnê que está fazendo no momento, chamada “Freshen Up”, lançada no último 17 de setembro. Não foi relatado se a mulher do artista, Nancy Shevell, ou outros familiares estariam na casa no momento do roubo. (ANSA)