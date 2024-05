Ladrões invadem casa de Matteo Salvini em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 MAI (ANSA) – A casa do vice-premiê e ministro da Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini, em Roma foi invadida por assaltantes na noite do último domingo (19), informou a polícia local nesta segunda (20).

De acordo com as autoridades, os ladrões teriam se aproveitado do fato de não haver ninguém dentro da residência.

Informações preliminares apontam que os criminosos não conseguiram arrombar o cofre de Salvini. No entanto, ainda não se sabe se eles fugiram com outros objetos ou itens de valor.

A polícia foi acionada após alerta dos vizinhos, que ouviram barulhos durante a ação dos assaltantes. Uma investigação foi aberta para apurar o caso. (ANSA).