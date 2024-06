Ladrões fantasmas: criminosos invadem casa cobertos por lençóis; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 13:59 Para compartilhar:

Dois criminosos invadiram uma casa cobertos com lençóis para tentar impedir a identificação por câmeras de segurança em uma área rural de Montanha (ES) – cidade que fica a cerca de 335 quilômetros de distância da capital do estado – durante a noite de sexta-feira, 31.

Confira o vídeo:

Até o momento, nenhum suspeito foi detido (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Nas imagens, é possível ver os criminosos carregando uma televisão e outros itens da residência enquanto estavam cobertos por lençóis.

Em contato com a IstoÉ, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que agentes da corporação foram acionados para atender a ocorrência. No local, a vítima informou que foi roubada enquanto levava os filhos no catecismo, percebendo a invasão da residência apenas ao retornar.

Conforme as forças de segurança, foram levados quatro televisores, um videogame, uma caixa de som, um celular e várias joias. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e as investigações prosseguem com a delegacia de Montanha.