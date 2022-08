Ladrões cavam túnel em Roma e ação quase termina tragédia

Ansa 12/08/2022 - 18:03 Compartilhe

ROMA, 12 AGO (ANSA) – Uma cena de filme durante uma tentativa frustrada de assaltar um banco por meio de um túnel subterrâneo foi vista em Roma nesta quinta-feira (11).

Quatro homens começaram a cavar a passagem em uma área vazia da capital, em um local próximo à entrada do Vaticano, a vários metros de profundidade. Segundo as autoridades, eles queriam chegar em direção a um dos dois bancos que ficava próximo do local para fazer um assalto digno de longa metragem.

No entanto, nesta quinta-feira, algo deu errado na “construção” e parte da terra cedeu, prendendo um dos homens a cerca de seis metros de profundidade.

O telefone de emergência 112 foi acionado dizendo que algumas pessoas teriam ficado presas em um buraco na via Gregorio VII, não muito distante da Basílica de São Pedro. Os bombeiros então chegaram ao local e, com ajuda das forças especiais, começaram a operação de resgate.

Na rua ouviram os gritos de uma pessoa implorando por resgate e, então, abriram um túnel paralelo para salvar o homem. Depois de oito horas, o romano A.G., 34 anos, foi retirado com vida.

Ele foi levado ao hospital e teve uma piora nas condições de saúde nesta sexta-feira (12), segundo a instituição, que não deu mais detalhes. Todos os outros três foram presos e têm passagens pela polícia por roubos e furtos.

Agora, a Procuradoria de Roma investiga para entender quando esse túnel começou a ser escavado e se há mais pessoas envolvidas na tentativa de roubar um banco. A princípio, os quatro responderão por danos ao bem público e por colapso provocado por negligência. (ANSA).