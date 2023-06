Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2023 - 15:52 Compartilhe

Um ladrão improvisou uma espécie de “máscara” usando uma caixa de papelão para cobrir seu rosto ao furtar celulares e dinheiro de uma loja de conserto de telefones no sul da Flórida, Estados Unidos, nas primeiras horas da manhã de sábado, 3.

Jeremias Berganza, proprietário da iRepair Tech em Miami Gardens, afirmou à NBC6 que o furto ocorreu por volta das 4h da manhã. Após perceber que sua loja tinha sido invadida, Jeremias verificou as imagens das câmeras de segurança e deparou-se com a figura estranhamente disfarçada com uma caixa, que quebrou as vitrines de vidro e roubou os telefones.

Segundo Jeremias, o ladrão levou 19 iPhones e US$ 8 mil (cerca de R$ 39,4 mil) em dinheiro, totalizando uma perda de US$ 15 mil (R$ 74 mil). No entanto, em determinado momento, o ladrão pode ser visto nas imagens de segurança levantando a caixa para obter uma melhor visão do que estava roubando.

O proprietário imediatamente entrou em contato com o Departamento de Polícia de Miami Gardens para relatar sua descoberta e o indivíduo foi preso horas depois. O suspeito foi identificado como Claude Vincent Griffin, de 33 anos, e enfrenta acusações de furto, dano criminal, posse de cocaína e resistência não violenta a um policial.

