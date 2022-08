Ladrões roubam placenta por engano ao furtarem carne

Da Redação 13/08/2022 - 9:44 Compartilhe

Uma moradora da cidade de Morro da Fumaça (SC) teve sua placenta congelada roubada nesta quinta-feira (11), noticia o jornal O Globo. O órgão, retirado após o nascimento da filha em 2018, estava guardado no congelador junto com os alimentos da família. O furto ocorreu após ladrões invadirem a casa da família e roubarem as carnes da geladeira. O órgão, que estava congelado em um pote de sorvete, foi confundido pelos suspeitos, que pensaram se tratar de alimento. A ação ocorreu enquanto a família dormia.

— Minha filha nasceu em 2018, então a placenta estava no congelador há alguns anos — disse ao Globo a designer Paula Roseng, de 25 anos. — Eu queria esperar ela crescer para entender o que aquilo representava e, depois, comprar algo para plantarmos juntas. Quando descobri (o furto), achei engraçado, porque minha mãe veio me contar rindo, falando que pegaram a minha placenta por engano, achando que era carne.

Na manhã do dia seguinte ao furto, a mãe de Paula levantou e foi até a cozinha, que fica em uma parte externa da casa. Ela estranhou ao perceber que a luz estava acesa, mas só quando se aproximou e viu a bagunça do cômodo. Após avaliar a situação, mãe e filha descobriram que o dinheiro guardado havia sido furtado — cerca de R$ 3.600 — e que as carnes da geladeira tinham sido carregadas pelos criminosos.